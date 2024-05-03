Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетологи назвали россиянам два самых вредных вида завтрака

Диетолог Королева: английский и венский завтраки приведут к болезням ЖКТ

close
100%
Depositphotos

Многие популярные завтраки, которые принято есть в тех или иных странах, представляют опасность для здоровья. К ним относятся английский и венский завтраки, которые при частом употреблении могут привести к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявила диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

От завтрака зависит работа организма в течение всего дня, состояние его желудочно-кишечного тракта влияет на настроение и работоспособность, подчеркнула Королева. В так называемых английских и венских завтраках содержатся жареные и гиперсоленые продукты, копчености – бекон, колбаски и прочее, напомнила диетолог. Такие ингредиенты с утра сильно бьют по ЖКТ, считает эксперт. По ее словам, экспериментировать с подобными завтраками человек без последствий может лишь до 35 лет.

«Но однажды организм даст ему четкий сигнал, что так больше жить нельзя», — подчеркнула она.

Королева призвала россиян отказаться с утра от жареной, соленой пищи, сладкого, газировки и хлопьев, которые провоцируют резкие перепады уровня сахара в крови. Она порекомендовала завтракать в первый час после пробуждения, отдавая предпочтение крупам, омлету с овощами, творогу.

«Вообще, старайтесь продумывать, чем вы будете завтракать, еще с вечера — такое планирование в сочетании с физической активностью надолго сохранит ваше здоровье», — заключила диетолог.

Напомним, к самым вредным завтракам эксперты относят бутерброды с белым хлебом и ветчиной, хлопья и мюсли, а также яичницу с беконом или сосисками и апельсиновый сок.

Врачи ранее рассказали, в каком случае пропуск завтрака повышает риск инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами