Призыв Европарламента к непризнанию выборов президента РФ назвали информационной кампанией

В России социологи фиксируют высокий уровень доверия к процедуре выборов президента. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Непризнание выборов: причины, значение, риски» заявила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

На мероприятии обсудили рекомендацию странам Евросоюза от Европарламента не признавать результаты президентских выборов в России. По словам Соколовой, социологи ожидали более низкий уровень доверия россиян к выборам при такой высокой явке и результате.

«У меня есть версия — что многие люди, в том числе, впервые пришли голосовать на фоне международного давления и увидели, как все происходит, и согласны с результатом. Это не мешает устраивать информационные интервенции нашим международным «партнерам», и исходят они из результата, а не из процедуры», — сказала она.

Также участники круглого стола отметили значимость участия в выборах жителей новых регионов, в которых был показан очень высокий уровень консолидации и патриотизма.

Как подчеркнул председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, рекомендация Европарламента направлена против демократических процедур, а также подрывает институт международного наблюдения.

«Мы приходим к выводу, что институт международного наблюдения, усилиями западных государств превращается в «политический жупел», нацеленный на вмешательство в избирательные процессы других государств. Мы хотим, чтобы включили в международные акты — принцип деполитизации миссии международного наблюдения», — отметил он.

При этом участники дискуссии назвали резолюцию Европарламента информационной кампанией, а не организационными действиями, которые могут привести к последствиям.

«Это попытка, без понимания, как у нас устроена внутренняя политика — спровоцировать раскол внутри России. Традиционная история. Два года идет процесс «деколонизации» России. Призывы к сепаратизму, проводятся конференции, симпозиумы. Нам предстоит инаугурация. И чуть-чуть «плюнуть» в этот процесс – маленький психологический штришок», — сказал руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Он подчеркнул, что никаких реальных последствий не будет, даже если страны ЕС признают эту резолюцию.