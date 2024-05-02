Правозащитник назвал непризнание результатов выборов распространенным приемом Запада

Одна из форм защиты от зарубежного вмешательства в российские выборы — усиление общественного контроля. Об этом на круглом столе «Непризнание выборов: причины, значение, риски», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) заявил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод. Общественного деятеля цитирует Теlegram-канал ЭИСИ.

Эксперт отметил, что общественные наблюдатели с десятками профильных и партнерских организаций вели мониторинг всей президентской кампании и подготовили доклад, итог которого свидетельствует, что результат выборов отражает волю избирателей.

Помимо наблюдателей от Общественной палаты были и международные наблюдатели, а также представители СМИ, добавил Александр Брод.

Комментируя призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не признавать результаты выборов президента России, общественник назвал попытки отмены российских выборов системным явлением.

Он подчеркнул, что призыв ПАСЕ к государствам-членам не признавать результаты выборов президента России прозвучал задолго до этого политического события.

«Непризнание выборов, значит нелегитимная власть — почва для сомнений и демонтажа системы», — пояснил Брод, указав, что именно такие процессы были искусственно вызваны на Украине.

По его мнению, отрицание результатов выборов со стороны западных политических элит будет всегда.

«Россия рассматривается ими как противник, но международное наблюдение меняет мнение здравых людей», — добавил председатель ассоциации НОМ.

С его мнением согласился профессор МГУ Андрей Манойло.

«Непризнание выборов — распространенный прием, применяемый Западом в современных гибридных войнах. Этот прием носит шаблонный характер и применяется всегда», — заявил участник круглого стола.

Он напомнил о том, как Запад отказался признавать выборы в Венесуэле в 2019 году, а также в Белоруссии в 2020 году.

«Запад пытается наклеить ярлык незаконных выборов на выборы в РФ, хотя выборы — это внутреннее дело России. Народ решение принял, избрал президента», — заключил профессор Манойло.