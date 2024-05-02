Врач предостерегла от чрезмерного употребления куличей на Пасху

Чрезмерное употребление куличей на Пасху может нанести вред здоровью из-за содержащихся в них компонентов. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Прежде всего, по ее словам, это сдоба, являющаяся более калорийной, чем обычный хлеб.

«Здесь основная относительно опасная комбинация: масло, сахар, мука высшего сорта. Это самые триггерные три продукта, которые придают вкусность, но и наносят организму вред. 50-100 граммов — некий безопасный диапазон на один прием пищи. <...> Я бы не советовала есть куличи весь день, но на завтрак и обед можно», — сказала эксперт.

Она добавила, что задача в праздники — не объесться, а просто добавить в приемы пищи удовольствие.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы, и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нутрициологи рассказали, как приготовить идеальный кулич.