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В Свердловской области по делу замминистра энергетики и ЖКХ арестовали экс-депутата

Экс-депутата Мякишева арестовали в Свердловской области за взятку

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ЛДПР в Свердловской области

Бывшего депутата заксобрания Свердловской области Павла Мякишева арестовали по делу заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына о получении взятки, его отправили в СИЗО до 26 июня. Об этом ЕАН сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Экс-депутату вменяют участие в получении взятки — ч. 6 ст. 290 УК. Предполагается, что он мог передать деньги Кислицыну в интересах филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Там он работал советником гендиректора.

По данным агентства, Мякишев был близким товарищем и однокурсником Кислицына. Он работал в предыдущем созыве заксобрания в 2016-2021 годы и состоял во фракции ЛДПР.

До этого стало известно, что по делу о получении взятки в особо крупном размере был арестован Андрей Кислицын. 28 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Кислицыну меры пресечения в виде заключения под стражу по 26 июня включительно. Кислицын с 2016 года на посту замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.

Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны РФ был отправлен в СИЗО.

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