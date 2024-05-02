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Психолог рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников

Психолог Морозова: россиянам стоит изучать записи разговоров с мошенниками

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Depositphotos

Россиянам стоит анализировать записи разговоров с телефонными мошенниками, чтобы научиться распознавать их уловки. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный психолог, консультант Наталья Морозова.

«Мне нравится, что сейчас прямо целые каналы есть на YouTube, на которых можно просто слушать и смотреть, как люди, которые разбираются в этих мошенниках, записывают видео, где они держат очень долго их на связи. Благодаря как раз своему критическому мышлению, они переплевывают их схему, то есть делают вид, что они прямо их слушают, что сняли деньги, что сейчас им пришлют», — предложила психолог.

Кроме того, эффективным способом для защиты от мошенничества является прекращение подозрительного телефонного звонка. После этого можно перезвонить в ту организацию, откуда якобы поступил звонок, или обсудить ситуацию с близкими, заключила Морозова.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин до этого говорил, что мошенники могут сгенерировать голос родственников при помощи искусственного интеллекта для обмана людей. Кроме того, по его словам, нейросети позволяют создавать фейковые видео и видеозвонки для подтверждения своих слов.

Ранее сообщалось, что мошенник пригрозил россиянину расправой за отказ перевести деньги на его счет.

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