Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае родители заставляли 12-летнюю дочь делать закладки с наркотиками

«НГС»: в Красноярском крае родители заставили дочь делать закладки с наркотиками

close
100%
Depositphotos

Семейная пара из Красноярского края не пускала свою 12-летнюю дочь в школу и заставляла ребенка работать закладчиком запрещенных веществ. Об этом сообщает «НГС».

Родители 12-летней девочки вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным, не пускали ребенка в школу, заставляли сидеть с младшими детьми и научили школьницу раскладывать закладки с запрещенными веществами. Когда о происходящем в семье стало известно, девочку и двух ее братьев четырех и шести лет изъяли из семьи.

«Двое младших детей были переданы под опеку посторонним людям. Один из детей, попав к опекунам, не мог назвать свое имя и возраст, боялся общаться с посторонними. Второй шестилетний ребенок совершенно был не подготовлен к школе», — сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

Школьницу передали на воспитание бабушки, пока приемные семьи занимались социализацией двух братьев девочки, их биологические родители писали доносы на опекунов в различные инстанции. В итоге дети оказались в детском доме.

Ранее в Красноярске родители заставляли семилетнюю дочь воровать спиртное из магазинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами