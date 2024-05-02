В Красноярском крае родители заставляли 12-летнюю дочь делать закладки с наркотиками

Семейная пара из Красноярского края не пускала свою 12-летнюю дочь в школу и заставляла ребенка работать закладчиком запрещенных веществ. Об этом сообщает «НГС».

Родители 12-летней девочки вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным, не пускали ребенка в школу, заставляли сидеть с младшими детьми и научили школьницу раскладывать закладки с запрещенными веществами. Когда о происходящем в семье стало известно, девочку и двух ее братьев четырех и шести лет изъяли из семьи.

«Двое младших детей были переданы под опеку посторонним людям. Один из детей, попав к опекунам, не мог назвать свое имя и возраст, боялся общаться с посторонними. Второй шестилетний ребенок совершенно был не подготовлен к школе», — сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

Школьницу передали на воспитание бабушки, пока приемные семьи занимались социализацией двух братьев девочки, их биологические родители писали доносы на опекунов в различные инстанции. В итоге дети оказались в детском доме.

Ранее в Красноярске родители заставляли семилетнюю дочь воровать спиртное из магазинов.