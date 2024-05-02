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Бетонная плита обрушилась на подростка в Ленобласти

СК Ленобласти возбудил дело после обрушения бетонной плиты на подростка

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FotograFFF/Shutterstock

В Волосовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело после травмирования подростка в заброшенном здании. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 28 апреля в заброшенном здании в Торосово. 15-летнего школьника придавило бетонной плитой, мальчик около 20 минут ждал медицинской помощи и был госпитализирован. У пострадавшего диагностировано несколько переломов ноги.

По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, по версии следствия, неустановленные должностные лица администрации МО «Волосовский муниципальный район» допустили халатность и не приняли мер по консервации старой канализационно-очистной станции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Реже Свердловской области трехлетняя девочка получила травмы, играя возле памятника, на ребенка рухнула плита. Ребенок гулял по площади вместе с родителями, девочка подошла к памятнику, на нее неожиданно обрушилась плита весом 40 кг. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в медицинском учреждении у нее диагностировали перелом руки. По факту травмирования малолетней проверку проводят региональный СК и прокуратура.

Ранее в Свердловской области ребенка придавило бетонной плитой на стройке.

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