Бетонная плита обрушилась на подростка в Ленобласти

В Волосовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело после травмирования подростка в заброшенном здании. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 28 апреля в заброшенном здании в Торосово. 15-летнего школьника придавило бетонной плитой, мальчик около 20 минут ждал медицинской помощи и был госпитализирован. У пострадавшего диагностировано несколько переломов ноги.

По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, по версии следствия, неустановленные должностные лица администрации МО «Волосовский муниципальный район» допустили халатность и не приняли мер по консервации старой канализационно-очистной станции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Реже Свердловской области трехлетняя девочка получила травмы, играя возле памятника, на ребенка рухнула плита. Ребенок гулял по площади вместе с родителями, девочка подошла к памятнику, на нее неожиданно обрушилась плита весом 40 кг. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в медицинском учреждении у нее диагностировали перелом руки. По факту травмирования малолетней проверку проводят региональный СК и прокуратура.

Ранее в Свердловской области ребенка придавило бетонной плитой на стройке.