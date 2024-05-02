В Петербурге для дворника-героя собрали 36 тысяч рублей

Для дворника, спасшего людей из пожара на Подольской улице в Петербурге, горожане собрали 36 тысяч рублей. Об этом сообщает паблик «Черный список Питер».

В публикации отмечается, что участники сообщества передали Олимжону Ибрагимову 11 тысяч рублей, еще 25 тысяч рублей для него собрали жители Коломны (исторический район СПб в Адмиралтейском районе, неподалеку от места пожара. — ред.) и района Семенцы.

26 апреля стало известно, что в Петербурге дворник спас от пожара заблокированных на третьем этаже здания девушек, взобравшись по водосточной трубе. Инцидент произошел накануне на Подольской улице, где загорелся пятиэтажный дом. Площадь пожара достигла 60 квадратных метров, из строения эвакуировали 10 человек.

Пока сотрудники экстренных служб помогали заблокированным на третьем этаже людям спускаться по лестнице из одного окна, в другом находились еще три девушки. Им на помощь как раз и пришел дворник, который взобрался наверх по водосточной трубе и помог вылезти на карниз. Позже к ним подняли автолестницу, всем удалось благополучно спуститься.

27 апреля глава администрации Адмиралтейского района города Сергей Оверчук в знак благодарности вручил дворнику Олимжону Ибрагимову картину.

Ранее в Петербурге коляска с младенцем упала при резком торможении автобуса.