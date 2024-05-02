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На Украине предложили провести «наступательную украинизацию»

Омбудсмен Креминь: Украине необходимо перейти к «наступательной украинизации»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в стране нужно проводить «наступательную украинизацию». Об этом говорится в сообщении на сайте офиса языкового омбудсмена Украины.

«Нужен переход от ласковой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», — говорится в сообщении.

Кроме того, Креминь призвал власти «покончить» с тем, что на улицах украинских городов — от Одессы до Харькова — повсеместно звучит русский язык. Он указал на то, что сотрудники офиса языкового омбудсмена не могут лично обойти каждую улицу и каждый переулок, поэтому органы местного самоуправления должны самостоятельно выйти и увидеть повсеместное засилье русского языка.

Кроме того, Креминь призвал отказаться от названий «Топольки», «Ивушки», «Дубочки» в детских садах.

До этого языковой омбудсмен сообщал, что к настоящему времени на всей территории Украины русский язык преподается только в трех школах.

Ранее Павел Дуров рассказал, как изучал украинский язык.

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