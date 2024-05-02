Многодетная россиянка пряталась от приставов в собачьей будке

В Златоусте многодетная мать накопила долг по алиментам и пряталась от приставов в собачьей будке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мать четверых детей из Златоуста накопила 100 тысяч рублей долга по алиментам, женщина скрывалась от приставов и не желала добровольно платить деньги на содержание несовершеннолетних.

Россиянку разыскали по месту жительства ее сожителя, мужчина заявил сотрудникам ФССП, что ее нет дома. Приставы обследовали приусадебный участок и обнаружили горе-мать в собачьей будке. За неуплату алиментов россиянке назначено 80 часов обязательных работ, дети из семьи изъяты.

До этого сообщалось, что в Новосибирске приставы задержали мать, которая отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы приехали в дом, где проживала женщина, она попросила дать ей время, чтобы привести себя в порядок и ушла в соседнюю комнату. Россиянка попыталась покинуть дом через потайную дверь, которая была прикрыта ковром, на улице ее встретил и задержал судебный пристав. За неуплату алиментов женщину приговорили к трем месяцам исправительных работ.

Ранее в Саратовской области должник по алиментам спрятался от приставов в диване и провел там шесть часов.