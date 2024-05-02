Клиенты Сбера стали чаще оплачивать покупки улыбкой в супермаркетах и ресторанах

Клиенты Сбера чаще всего (52,8%) совершают покупки с помощью сервиса «Оплата улыбкой» в супермаркетах, следует из данных исследования Сбера.

Также на кафе и рестораны приходится 9,9% случаев оплаты с помощью улыбки, в магазинах электроники и товаров для дома – почти 9%, магазины одежды и обуви – 7,9%, а на товары для здоровья – 7,8%.

Всего, по данным Сбера, с начала 2024 года россияне оплатили улыбкой 1,3 млн покупок.

«Основное преимущество сервиса — удобство в использовании и безопасность применения. Личность украсть нельзя, поэтому платить улыбкой надежно», — рассказал и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

По его словам, умная система сканирует уникальные черты лица покупателя, поэтому оплатить покупки по фотографии невозможно.

Шубочкин добавил, что чаще всего сервисом пользуются в Москве и Санкт-Петербурге.

«Данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом», — уточнил он.