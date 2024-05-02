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Врач перечислил противопоказания к блефаропластике

Врач Григорянц: проблемы с сердцем являются противопоказанием к блефаропластике

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Проблемы с сердцем и свертываемостью крови являются противопоказанием к блефаропластике (операции по изменению формы век, разреза глаз). Об этом в беседе с РИАМО предупредил пластический хирург Владислав Григорянц. Кроме того, по его словам, операцию нельзя делать пациентам с острыми инфекциями, опухолями и обострениями хронических заболеваний.

«В среднем операция длится около двух часов, зачастую пациенту даже не требуется госпитализация. При этом, если пациент следует рекомендациям хирурга, риск осложнений сводится к нулю», — отметил Григорянц.

Он добавил, что блефаропластику не стоит делать при сухости глаз, конъюнктивите, высоком внутриглазном давлении и нарушении целостности кожи в зоне операции.

До этого Григорянц перечислил возможные осложнения после блефаропластики. Сильной боли, по его словам, не будет, но могут появиться отеки и синяки. Также возможны дискомфорт и слезотечение.

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