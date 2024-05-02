Российский завод представил климатическое оборудование на выставке в Китае

Ижевский завод тепловой техники (ИЗТТ) представил свои разработки в области теплового оборудования для бытовых и промышленных нужд на 135-й Кантонской ярмарке в Китае. Об этом сообщает RuNews24.

В частности, посетителям российского стенда показали интерьерные инфракрасные обогреватели HeatGlass, энергосберегающие водяные тепловентиляторы, конвекторы и не только.

«Исследования рынка показывают, что потребители больше доверяют брендам, когда философия и действия компании соответствуют их внутренним убеждениям. Поэтому ТПХ «Русклимат» активно внедряет ESG-стратегию, которая в компании называется ЭКГ (Экология, Кадры, Государство). Благодаря этой стратегии сотрудники получают более безопасные и экологичные рабочие места, повышение доходов и доступ к комфортной социальной инфраструктуре», — отметили в пресс-службе ТПХ «Русклимат» (Ижевский завод тепловой техники является активом ТПХ «Русклимат»).

В пресс-службе также уточнили, что холдинг и местные власти занимаются комплексным развитием территории.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках XV международного экономического форума государств-участников СНГ до этого заявила, что на международном уровне вопросы климатической и экологической повестки должны обсуждаться при обязательном участии стран СНГ.

Ранее Сбер представил концепцию Климатического совета БРИКС.