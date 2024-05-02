Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психиатры предупредили о росте количества детей с психическими отклонениями

Психиатр Пискунов: родителям нужно следить за детьми, число отклонений растет

close
100%
Freepik.com

Родителям следует внимательнее следить за детьми, в том числе обращать внимание на перепады их настроения, так как это может быть серьезным симптомом психического расстройства, рассказал детский психиатр, автор книги «Тайна особенного космонавта» Максим Пискунов. Особенно важно отмечать подобные признаки у детей после 10-12 лет, объяснил он в пресс-центре НСН.

Тревожным симптомом является сниженное настроение у ребенка в течение более двух недель – нужно в этом случае задуматься о походе к психологу, отметил специалист. По его данным, количество детей, нарушения психики у которых требуют вмешательства врача или подросткового психолога, в последнее время становится больше. Причем не всегда причина этого – ситуация в доме. Довольно часто за помощью обращаются подростки из благополучных семей, подчеркнул Пискунов.

«Выяснялись различные моменты, не связанные с семейными проблемами. Например, причиной психических расстройств иногда становился поглощаемый контент, в том числе и сериалы для подростков», – отметил специалист.

Напомним, психологи считают, что популярный детский контент может серьезно навредить психике. В частности, по их мнению, антисоциальное поведение блогеров может привести к подражанию.

Психиатр ранее объяснил, по каким симптомам можно определить начало шизофрении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами