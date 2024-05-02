Психиатры предупредили о росте количества детей с психическими отклонениями

Родителям следует внимательнее следить за детьми, в том числе обращать внимание на перепады их настроения, так как это может быть серьезным симптомом психического расстройства, рассказал детский психиатр, автор книги «Тайна особенного космонавта» Максим Пискунов. Особенно важно отмечать подобные признаки у детей после 10-12 лет, объяснил он в пресс-центре НСН.

Тревожным симптомом является сниженное настроение у ребенка в течение более двух недель – нужно в этом случае задуматься о походе к психологу, отметил специалист. По его данным, количество детей, нарушения психики у которых требуют вмешательства врача или подросткового психолога, в последнее время становится больше. Причем не всегда причина этого – ситуация в доме. Довольно часто за помощью обращаются подростки из благополучных семей, подчеркнул Пискунов.

«Выяснялись различные моменты, не связанные с семейными проблемами. Например, причиной психических расстройств иногда становился поглощаемый контент, в том числе и сериалы для подростков», – отметил специалист.

Напомним, психологи считают, что популярный детский контент может серьезно навредить психике. В частности, по их мнению, антисоциальное поведение блогеров может привести к подражанию.

Психиатр ранее объяснил, по каким симптомам можно определить начало шизофрении.