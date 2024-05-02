В российских городах почтили память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов

Активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели акцию «Одесса. Помним» в 40 регионах страны, почтив память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

В Москве 1,5 тыс. активистов собрались возле посольства Украины с плакатами и портретами погибших.

Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что сегодня — 10 лет со дня трагических событий в Одессе.

Он подчеркнул, что киевский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и культуру.

«Это и есть нацизм, с которым ведут борьбу наши солдаты на передовой», — добавил он.

По мнению Демидова, виновники событий в Одессе обязательно будут наказаны.

В Санкт-Петербурге молодогвардейцы прошли с плакатами от Одесской улицы до здания генерального консульства Украины.

По мнению руководителя центрального штаба МГЕР, участника спецоперации, кавалера Ордена Мужества Александра Амелина, трагедия в одесском Доме профсоюзов оставила свой след в каждом жителе России.

«От рук нацистов в горящем здании погибли 48 ни в чем не повинных людей. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, вели стрельбу и не подпускали к ним медработников. Это преступление не должно оставаться безнаказанным», — отметил Амелин.

В этом году 2 мая проходят памятные мероприятия по случаю 10-летия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В тот день сторонники киевского режима совершили массовое убийство местных жителей, выступавших против государственного переворота.