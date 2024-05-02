Активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, в настоящее время проходящий службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости, что хотел бы вернуться в Одессу на танке.

По словам Суровикина, он принимал участие в событиях 2 мая 2014 года, происходивших в Одессе. Собеседник агентства рассказал, что чудом выжил 2 мая 2014 года в доме профсоюзов в Одессе. Его с переломом ребер вывели из здания одесские казаки практически в бессознательном состоянии. После этого Суровикин переехал в Донецк, вступил в ополчение и принимал участие в боях за «Саур Могилу», город Шахтерск и Иловайск, донецкий аэропорт.

В настоящее время Суровикин служит танкистом в 1-м армейском корпусе и мечтает вернуться в родной город на своем танке.

«Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я в 2014 году не просто так сюда (в Донецк. — «Газета.Ru») пришёл. Но все равно на подсознании звучит одна и та же мысль. Я должен в Одессу заехать на танке», — поделился собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ознакомились с интервью главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука агентству ТАСС.

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