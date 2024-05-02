Российские предприниматели стали чаще планировать расширение бизнеса

В первом квартале 2024 года российские предприниматели стали чаще планировать расширение своего бизнеса, следует из опроса Сбера, Минэкономразвития и фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ).

Большинство российских предпринимателей (53%) назвали финансовое положение своего бизнеса удовлетворительным, а 39% заявили, что ожидают улучшений в следующем году.

Количество предпринимателей, которые называли одной из проблем рост цен у поставщиков, снизилось с 70% до 62%, а проблемы с поставками из-за рубежа – с 39% до 33%.

Также большинство предпринимателей (60%) отметили, что за последний год условия для ведения бизнеса не изменились, а 14% ожидают улучшения делового климата.

В первом квартале 2024 года вырос спрос на льготное кредитование (с 36% до 42%) и на налоговые льготы (с 28% до 35%).

«Результаты исследования показывают, что ситуация в российском бизнесе в целом остается стабильной, и у предпринимателей выросли позитивные ожидания. Бизнесмены стали чаще планировать расширение своего бизнеса», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка» Алексей Шашкин.

Среди основных причин для продолжения занятий бизнесом предприниматели назвали желание работать на себя (56%) и необходимость зарабатывать на свою жизнь (53%).

Также предприниматели заявили о желании самореализоваться (40%), получать высокий доход (40%) и улучшать жизнь людей (35%).

Всего в первом квартале 2024 года в совместном исследовании Сбера, Минэкономразвития и фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ) приняли участие 600 владельцев ООО и ИП со всей России.