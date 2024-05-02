Нутрициологи рассказали, как приготовить идеальный кулич

Приготовить идеальный кулич можно только из сдобного теста с добавлением большого количества масла, молока или сметаны, а также яиц и сахара, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова. Важно просеивать муку и не добавлять ее всю сразу, отметила она в беседе с 360.ru.

Ингредиенты для кулича нужно достать из холодильника за полчаса до приготовления. По мнению нутрициолога, нельзя замешивать тесто в металлической посуде, так как она замедлит процесс брожения. Месить тесто нужно до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

Количество муки зависит от ее качества, а также количества яиц. Лучше всего добавлять ее постепенно небольшими порциями, считает Петрова. На 1 кг муки добавляют от 4 до 15 яиц.

«Чтобы ускорить процесс подъема теста, поместите его в разогретую до 35–40 градусов электрическую духовку и закройте дверцу. Если у вас газ, поставьте тесто в выключенную духовку, а рядом разместите емкость с горячей водой», — посоветовала Петрова.

Готовое тесто должно занимать не боле половины формы, а чтобы кулич был ровным, перед духовкой в него нужно вставить деревянную шпажку. Готовность кулича определяется с помощью такой же шпажки или зубочистки – при выходе из него она должна оставаться чистой и сухой.

Испеченный кулич следует положить на бок, чтобы он не деформировался и не осел, заключила специалист.

Напомним, врачи также советуют использовать для куличей пшеничную цельнозерновую или ржаную муку. Это необходимо для уменьшения гликемического индекса и снижения колебания уровня сахара в крови после употребления изделия в пищу.

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