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Политолог рассказала о влиянии трагедии в Одессе на отношение россиян к киевскому режиму

Политолог Федорова: киевский режим называют преступным после трагедии в Одессе

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Александр Полищук/РИА Новости

После случившейся 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе россияне окончательно убедились в том, что Запад исповедует двойные стандарты. Иностранные политики находят слова сочувствия в адрес жертв одних трагедий и закрывают глаза на страдания других, когда им это удобно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

По словам политолога, трагедия в Одессе 2 мая стала для россиян своего рода водоразделом. Жители страны увидели, что сторонники «майдана» одобряют эту расправу над «русским миром», а Запад не высказывает осуждений.

«Казалось бы, весь мир должен был содрогнуться и осудить произошедшее, но этого почему-то ничего не произошло. Пожалуй, в этот момент к остро переживавшим трагедию россиянам пришло понимание того, как устроен мир, кто нам союзник, а кто нам нет», — считает Анна Федорова.

Она отметила, что нездоровая реакция на случившееся адептов «майдана» и отсутствие реакции на трагедию со стороны западного общества, поддержка им киевского режима, несмотря на произошедшее в Одессе, вылилось впоследствии в консолидацию российского общества.

«Мы сейчас видим, что абсолютное большинство граждан России одобряет курс президента страны Владимира Путина», — добавила эксперт.

Федорова убеждена, что трагедия в Одессе на долгие годы сформировала негативное отношение россиян к киевскому режиму как к преступному и аморальному.

2 мая — 10-летие трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В тот день сторонники киевские режима совершили массовое убийство мирных местных жителей, выступавших против государственного переворота.

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