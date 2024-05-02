Православным россиянам напомнили, что стоит сделать в четверг перед Пасхой

В Великий четверг перед Пасхой каждому православному россиянину стоит причаститься. Такой совет дал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он напомнил, что четверг — один из главных дней Страстной седмицы.

«Даже если вы никогда не причащались, не смущайтесь. Не бойтесь своих грехов, которые опаляются благодатным огнем Святых Даров. <...> В этот день могут причащаться все. Поспешите в храм. Еще успеваете», — сказал Малофеев.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы, и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко до этого предупреждал, что православным христианам не стоит есть куличи до наступления Пасхи. Дело в том, что в состав праздничного лакомства входят ингредиенты, которые запрещены к поеданию во время Великого поста, к примеру, молоко, пояснил он.

Ранее россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.