Назван эффективный способ для борьбы с борщевиком на участке

Дачники смогут избавиться от борщевика на своем участке, если предотвратят распространение его семян. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Борщевик прорастает из семян. В первый год он образует прикорневую розетку из нескольких листьев, а на второй выкидывает огромную стрелку с шапкой. Сначала там появляются цветы, а потом завязываются семена. В этот момент нужно надеть на зонтик старый чулок. Таким образом удастся избежать рассыпания семян. После того как они созрели, срезаем зонтик и сжигаем его», — отметил эксперт.

Основной куст самостоятельно уничтожится после завершения двухлетнего цикла, добавил он. При этом если скосить опасное растение или срезать его шапку до окончания цикла, оно вновь взойдет на участке в следующем году, предупредил Туманов. По его словам, обычно борщевик появляется там, где не ухаживают за землей. Поэтому для борьбы с ним важно следить за своей территорией.

Травник Дмитрий Юровский до этого говорил, что для борьбы с борщевиком Сосновского на даче можно опрыскивать сорняк гербицидами общего действия или постоянно его выкашивать.

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за борщевик.