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Андрей Воробьев поздравил подопечных пансионата в Черноголовке с 1 Мая

Глава Подмосковья Воробьев привез подарки подопечным пансионата в Черноголовке

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Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пансионат для пожилых людей в Черноголовке и поздравил подопечных и сотрудников учреждения с Праздником весны и труда. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья подарил местному ансамблю баян и вместе с его участниками спел негласный гимн региона — песню «Подмосковные вечера».

В помощь местному дворнику губернатор привез снегоуборочную машину.

Андрей Воробьев отметил, что пансионате для одиноких пенсионеров царит дружеская и творческая атмосфера.

Он поблагодарил сотрудников учреждения за работу, назвав ее очень важной. Коллектив пансионата, в свою очередь, попросил главу региона помочь с ремонтом фонтана, который находится на территории.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время вопрос будет решен.

В отделении «Добрый дом «Черноголовка» пансионата «Ногинский» проживают 50 человек, 48 из них — инвалиды.

Постояльцы посещают актовый зал, чайную, библиотеку, а также зал лечебной физкультуры. Для пожилых людей проводят занятия по скандинавской ходьбе, фитнесу, мастер-классы по рисованию, бисероплетению. Кроме того, подопечные посещают кружок хорового пения и танцев. Также с ними работает психолог и массажист.

Как рассказала директор пансионата «Ногинский» Гульфия Исхакова, в штате учреждения есть врач, поэтому пожилые люди проходят обследование на базе учреждения.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, всего в Московской области 47 центров социального обслуживания населения. В их числе 3 пансионата для пожилых людей, 9 центров для людей с хроническими нервными расстройствами и психическими заболеваниями, а также 35 учреждений, где оказывают дневные услуги для инвалидов.

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