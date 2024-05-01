Школьная учительница спасла из горящего дома двух детей и пенсионерку

В Тляратинском районе Дагестана школьная учительница спасла из горящего дома двоих детей и пенсионерку, которая не могла передвигаться. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского министерства образования и науки.

Школьная учительница из села Калиш Загират Гаджимагомедова работала в огороде, когда заметила черный дым в доме соседей. Женщина, не раздумывая, бросилась на помощь, в момент возгорания в помещении находились двое детей и их парализованная бабушка.

Женщина разбила окно, сумела вынести из огня детей, а затем вернулась за пожилой женщиной. Во время спасения семьи из горящего дома Гаджимагомедова получила ожоги 30% тела, но отказалась от госпитализации и вернулась в свою школу, где проработала педагогом 35 лет. Педагог получила благодарственные письма от глав района и сельской администрации.

До этого сообщалось, что в Петербурге дворник спас от пожара заблокированных на третьем этаже здания девушек, взобравшись по водосточной трубе. Инцидент произошел 25 апреля на Подольской улице, где загорелся пятиэтажный дом. Площадь пожара достигла 60 квадратных метров, из строения эвакуировали 10 человек.

Ранее из горящей «трешки» в Петербурге спасли трех жильцов.