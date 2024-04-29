В Севастополе прошла высадка саженца-клона «Тополя победы»

На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе высадили десятимиллионное дерево в рамках пятого сезона акции «Сад памяти». В частности, был высажен саженец-клон знаменитого «Тополя Победы» из Сталинграда.

В торжественной высадке участвовали директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова, а также участник Великой Отечественной войны Михаил Латоха.

«Надо любить Родину и землю, на которой эта Родина находится, потому что земля – это кормилица наша. Никогда нельзя забывать о прошлом. Трудные были времена, но победные. Великое дело – сегодня высадить Тополь Победы, да ещё в такой приятной компании», — подчеркнул Михаил Латоха.

Организаторы высадки в Севастополе отметили огромное значение сталинградского тополя в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, поскольку он является природно-историческим памятником.

Отмечается, что для сохранения символа Победы для будущих поколений в лаборатории биотехнологий Волгоградской области ученые провели работы по клонированию саженцев дерева Победы.

Росток был передан Севастополю в марте 2024 года на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».

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