Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе прошла высадка саженца-клона «Тополя победы»

В Севастополе высадили 10-миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти»

На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе высадили десятимиллионное дерево в рамках пятого сезона акции «Сад памяти». В частности, был высажен саженец-клон знаменитого «Тополя Победы» из Сталинграда.

В торжественной высадке участвовали директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова, а также участник Великой Отечественной войны Михаил Латоха.

«Надо любить Родину и землю, на которой эта Родина находится, потому что земля – это кормилица наша. Никогда нельзя забывать о прошлом. Трудные были времена, но победные. Великое дело – сегодня высадить Тополь Победы, да ещё в такой приятной компании», — подчеркнул Михаил Латоха.

Организаторы высадки в Севастополе отметили огромное значение сталинградского тополя в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, поскольку он является природно-историческим памятником.

Отмечается, что для сохранения символа Победы для будущих поколений в лаборатории биотехнологий Волгоградской области ученые провели работы по клонированию саженцев дерева Победы.

Росток был передан Севастополю в марте 2024 года на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».

Ранее в Крыму заложили капсулу с землей Брестской крепости.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами