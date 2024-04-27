Активисты партии «Новые люди» провели всероссийский зоосубботник

Активисты партии «Новые люди» совместно с волонтерами движения «Мы в ответе за них» провели всероссийский зоосубботник. Как сообщили в пресс-службе партии, добровольцы привезли корма и лекарства в приюты для животных, провели там уборку, отремонтировали и покрасили вольеры, а также погуляли и пообщались с питомцами.

В акции приняли участие более 3 тыс. человек в 46 регионах страны.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, который в рамках акции помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлево, зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией.

Политик предложил сделать акцию ежегодной.

«Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям», — заявил Алексей Нечаев.

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин присоединились к акции в петербургском приюте «Верный друг».

«Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для «Новых людей» всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтеров», — заявил Владислав Даванков.

Кроме того, в партии «Новые люди» предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве императора Александра II.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, сообщили в партии.

Общественное движение «Мы в ответе за них» появилось в ноябре прошлого года при поддержке партии «Новые люди». Движение объединяет более 1 тыс. активистов из 24 регионов России. Волонтеры помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными.