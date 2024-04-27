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Глава ЛДПР Слуцкий предложил создать в ЛДПР экологическое крыло

В ЛДПР может появиться экологическое крыло

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал предложение о создании в партии экологического крыла. Об этом он заявил на всероссийском партийном слете «35 лет ЛДПР: перспективы развития», который прошел 27 апреля в Подмосковье.

По его словам, экология стала одним из главных приоритетов в работе партии до 2026 года. Отмечается, что количество обращений в партию по экологическим проблемам постоянно растет. В ЛДПР считают, что это происходит в связи с тем, что россияне стали уделять больше внимания качеству окружающей среды в своих городах.

На текущий момент у россиян появился определенный запрос на благоустроенные земли, где учитываются все экологические стандарты. Как уточнили в ЛДПР, партия слышит этих граждан и планирует реагировать на каждое обращение.

Слуцкий отметил, что в России есть партии, которые работают по экологической повестке, но они не представлены в Госдуме и Совфеде.

«ЛДПР в полной мере может осуществлять эту работу от самого небольшого муниципалитета до федерального парламента. Для повышения эффективности зеленого движения в России необходимо преодолеть его разобщенность. ЛДПР готова предоставить свою площадку для диалога. Мы приглашаем все конструктивные силы, в том числе политические партии объединиться и вместе бороться за окружающую среду», — сказал Леонид Слуцкий.

Кроме того, глава ЛДПР рассказал о методах работы партии в этом направлении. По его словам, планируется сочетать методы борьбы за сохранение и улучшение качества окружающей среды. При этом партия займется экологическим просвещением и контролем.

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