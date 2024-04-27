Депутат назвал главу Петербурга Беглова преданным городу управленцем

Благодаря принятым правительством Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым мерам, город не только выдержал санкционные удары, но и вышел на новый уровень развития экономики, считает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Свое мнение парламентарий высказал в соцсетях после того, как на встрече с главой Петербурга президент России Владимир Путин поддержал его выдвижение на губернаторских выборах.

По мнению Михаила Романова, это очень высокая и справедливая оценка работы Александра Беглова в городе.

«За время пребывания Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербург успешно преодолел пандемию, как в плане здравоохранения, так и с точки зрения экономики. Бизнес получил беспрецедентную поддержку и новый импульс для развития», — написал депутат.

Он отметил, что под управлением Александра Беглова город переживает непростое время действия иностранных санкций, направленных на осложнение экономической обстановки.

«Сегодня петербургская промышленность занимает лидерские позиции среди регионов страны по многим направлениям. При этом высокие технологии являются промышленной специальностью города, что позволяет успешно развивать многие отрасли производства», — подчеркнул автор поста.

Парламентарий указал, что темпы промышленного роста Северной столицы отражаются успешным импортозамещением в таких стратегических отраслях как судостроение и автомобилестроение.

«Именно петербургские предприятия становятся флагманами российских инноваций своего профиля, энергично замещая иностранные технологии, стимулируя импортозамещение по всей стране», — заявил депутат.

Кроме того, он обратил внимание на то, что петербургский бюджет впервые достиг триллионного уровня. Благодаря этому проведен ряд успешных городских реформ, имеющих для Петербурга стратегическое значение, добавил Романов.

Также депутат напомнил, что Петербург выплачивает одну из самых крупных региональных выплат добровольцам специальной военной операции и назвал это значимой социальной поддержкой.

«Петербуржцы-ленинградцы знают, что Беглов — опытный и профессиональный управленец, чуткий к их мнению, преданный городу», — заключил Романов.

Ранее сообщалось, что на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент России Владимир Путин похвалил город за развитие промышленности и успехи в демографии.