Эксперт объяснил понятие «избыточный туризм»

Ситуация, при которой местные жители не способны справиться с потоком туристов, называется «избыточным туризмом». Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил эксперт по туризму Александр Бандурин. В качестве примера он привел Барселону, Рим и Париж, где доступ к достопримечательностям часто ограничивают, чтобы посетители просто не наносили ущерб.

«Ситуация типичная, потому что во многих местах ущерб от пребывания туристов гораздо больше, чем польза и доходы, которые получают местные сообщества, местное население», — отметил Бандурин.

Что касается России, одним из самых ярких примеров является одно из красивейших мест — карельская деревня Кинерма, где местные жители перестали справляться с потоком туристов.

PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева до этого отмечала, что в российском туризме появился новый тренд — смещение фокуса на восток, в Азию. По ее словам, об этом говорит увеличение количества прямых рейсов в Китай, а также появление новых рейсов на остров Хайнань и в Хошимин во Вьетнаме.

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