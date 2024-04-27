Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГТЛК реализует шесть программ поддержки водного транспорта в России

На Сахалине по программе льготного лизинга ГТЛК закупили первый паром

close
100%
Сергей Красноухов/РИА Новости

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) реализует в России шесть программ поддержки судоходных компаний. Из них пять программ реализуется с использованием бюджетного финансирования, а одна – из средств «Фонда национального благосостояния России» (ФНБ), сообщает пресс-служба компании.

По одной из таких программ ГТЛК передала в льготный лизинг новый паром «Александр Деев» оператору паромной переправы.

Также в рамках ФНБ-проекта для судоходных компаний ставки по лизингу существенно ниже рыночных (от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна). Срок лизинга – до 25 лет.

Кроме того, для судоходных компаний действует условие нулевого аванса, когда клиент получает и использует судно без существенных капиталовложений и оплачивает его в процессе эксплуатации.

В компании отметили, что благодаря нулевому авансу долговая нагрузка на оператора существенно снижается, что помогает улучшить экономику перевозок по воде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами