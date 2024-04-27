ГТЛК реализует шесть программ поддержки водного транспорта в России

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) реализует в России шесть программ поддержки судоходных компаний. Из них пять программ реализуется с использованием бюджетного финансирования, а одна – из средств «Фонда национального благосостояния России» (ФНБ), сообщает пресс-служба компании.

По одной из таких программ ГТЛК передала в льготный лизинг новый паром «Александр Деев» оператору паромной переправы.

Также в рамках ФНБ-проекта для судоходных компаний ставки по лизингу существенно ниже рыночных (от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна). Срок лизинга – до 25 лет.

Кроме того, для судоходных компаний действует условие нулевого аванса, когда клиент получает и использует судно без существенных капиталовложений и оплачивает его в процессе эксплуатации.

В компании отметили, что благодаря нулевому авансу долговая нагрузка на оператора существенно снижается, что помогает улучшить экономику перевозок по воде.