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Диетологи назвали правила приготовления полезного шашлыка

Диетолог Стародубова: для шашлыка лучше выбрать мясо с низким содержанием жира

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Freepik.com

При неправильном приготовлении шашлыка можно не только испортить вкус блюда, но и сделать его вредным для здоровья, предупредила главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Чтобы избежать этого, к готовке важно приступать после того, когда угли полностью прогорели, а мясо лучше выбрать с низким содержанием жира, отметила она в беседе с «Москвой 24».

После того, как угли прогорели, нужно обеспечить между ними и мясом расстояние примерно в 30 см – это позволит не допустить прямой контакт продукта с пламенем, подчеркнула диетолог.

«Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья», – объяснила она, добавив, что при сильной термообработке в мясе образуются гетероциклические амины – опасные канцерогены.

Также Стародубова посоветовала не есть за один раз более 150 граммов шашлыка и корректировать порцию, исходя из жирности мяса – чем она выше, тем меньше можно съесть. Лучше выбрать нежирное мясо, так как в противном случае блюдо будет повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Предпочтение рекомендуется отдавать кролику, индейке, цыпленку, а также не забывать, что на огне можно приготовить рыбу или морепродукты.

В качестве маринада Стародубова посоветовала использовать лимонный или другой свежевыжатый сок – к примеру, киви, яблок, клюквы. Сочетать шашлыки, по словам эксперта, лучше с овощами и зеленью, отказавшись от другой жирной, жареной пищи и спиртного.

Напомним, врачи предупреждают, что шашлык не рекомендуется употреблять детям до 10 лет, а также людям с заболеваниями печени, пищеварительной системы, поджелудочной железы и почек.

Россиянам ранее объяснили, как вкусно замариновать красное и белое мясо для шашлыка.

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