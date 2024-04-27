Депутат заявил, что оборот криптовалют в России запрещаться не будет

Оборот криптовалют в России запрещаться не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Удивительно, что даже некоторые уважаемые издания написали, что «депутаты хотят запретить оборот криптовалют в России». Зачем тогда тем же законопроектом вводить механизмы выявления криптовалютных операций криминального характера, если незаконными будут считаться вообще все? Этим вопросом авторы хайповых заголовков не задаются», — написал он.

Как объяснил Горелкин, под запрет попадает организация оборота – то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима.

«Это условие, на котором настаивает ряд акторов, отмечая, что вопрос появления легальной российской криптоинфраструктуры сегодня упирается в геополитические реалии. Дать бизнесу зеленый свет в этом направлении означает толкнуть его под западные санкции: парадокс, но запрет организации оборота цифровых валют – здесь скорее протекционистская мера», — добавил депутат.

При этом он не исключил, что в будущем это ограничение может быть снято. Горелкин подчеркнул, что при этом никто не запрещает, как и прежде, использовать иностранные криптовалютные биржи и обменники.