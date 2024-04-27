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Эксперт объяснил, почему дети легко поддаются вербовке для диверсий

Общественник Силивончик: дети поддаются вербовке из-за несформированной психики

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в беседе с «Радио 1» прокомментировал известие о том, что в городе Волжский в Волгоградской области задержаны двое подростков, подозреваемых в подготовке терактов в военкомате и отделе полиции. По словам эксперта, несовершеннолетние легко поддаются вербовке со стороны украинских экстремистских организаций, поскольку их психика еще не до конца сформирована.

«К тому же сейчас мы живем в очень развитом информационном обществе, когда информация очень доступна. В связи с этим многие подростки фактически воспитываются интернетом, принимают участие в различных сообществах, и спецслужбы других стран проводят работу для того, чтобы завлекать в эти деструктивные сообщества», — отметил Силивончик.

Он добавил, что таких случаев можно избежать, если строить с детьми доверительные отношения, а также следить за их информационной гигиеной.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. В местах их проживания были обнаружены детали огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также взрывные устройства.

Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в компьютере одного из задержанных таблицу с предлагаемыми расценками за диверсии на территории РФ.

Ранее пермяка осудили на десять лет за приготовление к поджогу военкомата.

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