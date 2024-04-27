На Ямале 2025 год могут объявить Годом героев, рассказал в интервью ТАСС губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

По его словам, в 2025 году Новый Уренгой и Ноябрьск отмечают юбилеи.

«По 50 лет городам. Год героев Великой Отечественной войны, которые всегда достойны внимания», — сказал он.

Губернатор добавил, что у него уже есть планы до 2028 года.

Также Артюхов выразил надежду, что в 2025 году регион сможет чествовать и современных героев СВО.

«Под это уже продумал логику тематических мероприятий, что будет происходить», — добавил Артюхов.

Также в интервью ТАСС губернатор ЯНАО рассказал об аэропорте в регионе, ненецком языке, юбилеях городов и других темах.