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На Ямале 2025 год могут объявить Годом героев

Дмитрий Артюхов: города-герои ВОВ всегда достойны внимания

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Алексей Даничев/РИА Новости

На Ямале 2025 год могут объявить Годом героев, рассказал в интервью ТАСС губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

По его словам, в 2025 году Новый Уренгой и Ноябрьск отмечают юбилеи.

«По 50 лет городам. Год героев Великой Отечественной войны, которые всегда достойны внимания», — сказал он.

Губернатор добавил, что у него уже есть планы до 2028 года.

Также Артюхов выразил надежду, что в 2025 году регион сможет чествовать и современных героев СВО.

«Под это уже продумал логику тематических мероприятий, что будет происходить», — добавил Артюхов.

Также в интервью ТАСС губернатор ЯНАО рассказал об аэропорте в регионе, ненецком языке, юбилеях городов и других темах.

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