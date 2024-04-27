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На курорте Сбера «Манжерок» создадут предметы искусства

На курорте Сбера «Манжерок» пройдет фестиваль искусства

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Пресс-служба ВК «Манжерок»

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» при поддержке креативного агентства MO.VA впервые пройдет фестиваль современного искусства «Сказ», сообщает пресс-служба банка.

С 27 апреля по 12 мая около 100 художников, скульпторов и дизайнеров будут создавать предметы искусства, связанные с особенностями окружающей среды.

Все представители сфер искусства будут работать в трех направлениях: ленд-арт, лики Сибири и основная экспозиция.

Откроет фестиваль экскурсия по арт-объектам. Также во время фестиваля ежедневно будут проходить лекции и мастер-классы по созданию предметов искусства. Для гостей проведут музыкальные концерты, перформансы, интерактивные площадки и другие активности.

Фестиваль «Сказ» создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Отбор работ для фестиваля прошел в декабре 2023 года. Из 110 поданных заявок 14 арт-проектов получили финансирование и будут представлены на курорте «Манжерок».

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