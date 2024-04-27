Россиянка избила грудного младенца на детской площадке и попала на видео

В Москве женщина грубо разговаривала и подняла руку на грудного младенца в коляске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot, в распоряжении которого оказалось видео от очевидцев.

Инцидент произошел на детской площадке в Западном Дегунино. На кадрах женщина, предположительно, мать, хватает младенца, который сидит в коляске, за шею и с силой трясет его. По словам прохожих, причиной такого поведения со стороны женщины стало раздражение на плачь ребенка. Также мать нецензурно ругалась и несколько раз якобы ударила младенца по голове.

Очевидцы отметили, что уже не первый раз замечают за этой женщиной подобное поведение и намерены обратиться с видеозаписью в правоохранительные органы и в надзорные органы.

До этого жительница Алтайского края, пребывая в кризисном центре в новорожденной дочерью, нанесла последней несколько ударов по голове и попала под суд.

Ранее под Мурманском мать избила младенца из-за нежелания менять ему памперс.