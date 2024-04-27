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Психологи заявили о пользе компьютерных игр для детей

Психолог Памфилова: с помощью компьютерных игр дети нарабатывают полезные навыки

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Depositphotos

Детям не следует запрещать играть в компьютерные игры, так как это чревато психологическими проблемами. Лучше обучать их правильному распределению времени между разными видами занятий, считает психолог Наталья Памфилова. Компьютерные игры сами по себе могут быть полезными, так как с помощью них дети нарабатывают навыки, необходимые для будущего, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психолог напомнила, что при появлении телевизоров люди к ним тоже относились с подозрением и считали вредными, однако позже привыкли. Подобное поведение – это чрезмерный консерватизм, считает она. Однако мера в компьютерных играх все же имеет значение. Поэтому нужно объяснить ребенку, что гулять, играть на свежем воздухе тоже важно.

«Меня беспокоит в этом вопросе именно то, что мы должны больше двигаться, а компьютерные игры подразумевают долгое сидение на кресле», — подчеркнула Памфилова.

Что касается строгих запретов, то это будет действовать негативно, считает специалист. Однако контроль все же нужен, так как ребенок должен понимать, что, по мимо игр, ему нужно двигаться, делать уроки, следить за здоровьем. Поэтому родителям важно приучать детей к чувству меры и правильному распределению времени, подчеркнула она.

Напомним, психологи также считают полезными групповые компьютерные игры, в том числе «стрелялки». Отмечается, что они могут повысить социализацию ребенка, но при этом не влияют на его поведение в реальной жизни.

Россияне ранее рассказали о своих предпочтениях в компьютерных играх.

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