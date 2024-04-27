Стало известно самое популярное у россиян мясо для приготовления шашлыка

Во время майских праздников большинство россиян не планируют готовить шашлыки – об этом сообщили 47% участников соответствующего исследования. Только трое из десяти респондентов рассказали, что будут жарить шашлыки самостоятельно, и еще 3% присоединяться к друзьям, приводит RT результаты опроса.

Некоторые участники исследования еще не наметили планы на майские выходные (14%). Что касается тех, кто все-таки собирается готовить шашлыки, то среди них абсолютное большинство планируют купить для этого свинину – об этом рассказали 44% респондентов. Ассорти из разного мяса будет готовить каждый четвертый россиянин, курицу – каждый девятый.

На последних позициях по популярности для шашлыка у россиян баранина и говядина (по 5%), а также индейка (4%).

Всего в исследовании сервиса SuperJob участие принимали 1,6 тыс. человек.

Напомним, накануне сообщалось, что стоимость шашлыка из свинины в этом году составила 464,33 рубля, по сравнению с прошлым годом цена выросла на 10%. Сильнее всего подорожал куриный шашлык – на 25% до 339,96 рубля.

Россиянам ранее объяснили, как вкусно замариновать красное и белое мясо для шашлыка.