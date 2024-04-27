Россиянам объяснили, как предотвратить взрыв пауэрбанка

Многие россияне считают, что во время зарядки их смартфон может взорваться, однако подобные случаи происходят крайне редко и являются исключением, рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. Вероятность того, что взорвется пауэрбанк намного выше, причиной этого являются повреждения, поэтому за состоянием устройства надо внимательно следить, объяснил он в беседе с RT.

Чтобы у телефона взорвалась литийионная батарея, должны быть сильно повреждены платы, нарушена изоляция, отметил эксперт.

«Что касается пауэрбанков, то действительно фиксируются случаи их взрывов», — добавил он.

В этом случае речь не идет о взрыве как таковом – так называют сильное повреждение корпуса зарядника из-за того, что литий вступает в химическую реакцию с кислородом на фоне выделения тепловой энергии, объяснил Шутов. Он напомнил о недавнем случае, когда пауэрбанк взорвался в рюкзаке студента. Чаще всего это происходит из-за повреждений устройства после падения, что после нагрева устройства приводит к взрыву, отметил специалист.

«Если по каким-то причинам на пауэрбанк попала любая жидкость, тогда может случиться возгорание», — подчеркнул Шутов.

Избежать подобных ситуаций можно, если пользоваться качественными зарядками и пауэрбанками, а также постоянно контролировать их состояние, отметил эксперт. Насторожить должны любые странные запахи, деформация, дым или искры, заключил он.

Напомним, на днях в московской квартире загорелся пауэрбанк, едва не устроив пожар. Причиной стало не подключенное к питанию устройство, купленное на маркетплейсе. До этого в квартире многоэтажного дома в Зеленограде во время зарядки взорвался пауэрбанк, что привело к пожару.

Ранее сообщалось, что российских военных в Запорожье хотели отравить при помощи пауэрбанков.