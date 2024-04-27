Сбер отметит научной премией лучших ученых России

Сбер объявил о старте третьего сезона своей ежегодной научной премии, которая поддерживает российских ученых в их исследовательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Заявки принимаются по направлениям «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей.

Номинировать ученых могут официально приглашенные Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет комитет из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний.

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Глава Сбера отметил, что наука дает стране видение будущего и открывает новые горизонты, с каждым годом роль науки и технологий растет.

Он подчеркнул, что компания считает очень важным поддерживать российскую науку, и одной из составляющих этой поддержки Научная премия, которую Сбер учредил в 2021 году.

«Мы очень рады, что нашему примеру следуют и другие представители российского бизнеса, понимая, что поддержка науки и ученых — это вклад в будущее страны, в ее опережающее научно-техническое развитие, технологический суверенитет и высокую конкурентоспособность на мировой арене», — добавил Герман Греф.

В компании уточнили, что номинация «Физический мир» затрагивает физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки.

К направлению «Науки о жизни» относится биология, медицина и сельскохозяйственные науки.

Номинации «Цифровая вселенная» будут удостоены ученые, которые занимаются математикой (включая математические методы в экономике), компьютерными науками и информатикой (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

На соискание премии выдвигаются работающие в России ученые, которые уже внесли серьезный вклад в развитие науки и технологий и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность. Рассматриваются научные достижения за последние 10 лет.

С момента учреждения премии ее лауреатами стали шесть ученых. Они получили по 20 млн рублей каждый. Среди них — академики РАН и доктора физико-математических наук Александр Холево и Евгений Тыртышников, доктор химических наук Алексей Полилов и другие.