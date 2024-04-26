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Эксперт объяснил, почему наличие ребенка является плюсом при поиске работы

Профессор Щербаков: наличие ребенка является преимуществом при поиске работы

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Depositphotos

Наличие детей у соискательницы является для работодателя скорее плюсом. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

«Если у женщины есть дети, значит, она обладает определенными качествами, в том числе ответственностью. Поэтому я считаю, что наличие ребенка — это скорее положительный момент в глазах работодателя, чем отрицательный», — отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые работодатели увязывают трудовую деятельность женщин с возможностью декретного отпуска и, соответственно, перерывов в ее работе. В этом смысле, по его словам, действительно могут возникнуть трудности. Но это носит скорее единичный характер, подчеркнул профессор.

Как отмечала замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова, если работающей женщине занижают зарплату по половому признаку, то она может обратиться в суд.

Однако, по ее словам, важно учитывать, что иногда разница в заработной плате мужчинам и женщинам может появляться из-за сложности выполнения задач.

Минтруд РФ до этого сообщил, что на российском рынке труда обеспечено равноправие полов. В частности, зарплата работников зависит от квалификации и задач, поэтому если на одинаковых должностях мужчины и женщины получают разную зарплату, это уже является нарушением.

Эксперты ранее заявили об изменении поведения российских женщин при трудоустройстве.

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