Россиянам рассказали, как работа в огороде влияет на психику человека

Физический труд в огороде положительно влияет на психику человека, давая возможность понять, что он земное существо. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил психолог-психотерапевт Тамерлан Заников. Когда человек переводит взгляд со смартфона в поле, в лес или хотя бы на дачный участок, мозг начинает расслабляться, пояснил специалист.

«Человеку не хватает заземления. Мы живем все время в голове, в нереальном мире. Особенно с точки зрения того, что виртуальный мир захватывает нашу жизнь, а искусственный интеллект превратил нашу жизнь в фарс, мы уже не понимаем, где настоящее, а где нет. А природа помогает понять, что ты в реальном мире находишься», — сказал Заников.

Он добавил, что часто в огороде преобладает монотонная физическая нагрузка, которая является одной из медитативных техник. Когда человек совершает цикличные действия, у него начинает разгружаться голова, отметил эксперт.

Согласно данным аналитиков сервиса «Банки.ру», чуть больше 40% россиян собираются провести майские праздники дома. В исследовании приняли участие порядка 1,5 тыс. человек.

Каждый пятый житель РФ планирует провести каникулы на даче или на природе. В поездку по стране отправятся 8% россиян, еще 3% запланировали путешествие в страны дальнего зарубежья, а 2% — по СНГ.

Между тем 18% респондентов рассказали, что не будут отдыхать в эти дни, а проведут их за работой. Остальные признались, что пока не решили, чем займутся.

Ранее психолог объяснил, как легко вернуться к работе после майских праздников.