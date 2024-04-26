Диетологи рассказали, в каких случаях противопоказаны ограничения в питании

Перед выбором тех или иных ограничений в питании важно предварительно изучить все тонкости и разобраться, как они влияют на организм, считает диетолог Полина Журавлева. Садиться на диеты без каких-либо серьезных мотивов нельзя, так как это спровоцирует срывы и психологические проблемы, предупредила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Использовать слово «диета» можно лишь в случае, когда человек понимает свойства продуктов, их полезные и вредные компоненты, отметила специалист.

«Если же вы просто начитались чего-то в интернете, услышали от кого-то и бездумно ограничиваете себя в еде или же едите то, что кто-то называет панацеей от всех болезней, быть беде», — заявила она, призвав в этом случае отказаться от самого понятия «диета».

Выбирать способ питания нужно, будучи ответственным и осознанным человеком. Не обладая достаточными знаниями, можно себе навредить, подчеркнула Журавлева. К негативным последствиям относятся, в том числе, психологические проблемы. Полезные продукты способны не только повышать гормоны, способствующие хорошему настроению, но и наделяют человека чувством самоудовлетворения от правильного выбора, заключила диетолог.

Напомним, к вредным диетам, которые влияют плохо и на психику, и на здоровье, врачи относят монодиеты на основе одного продукта. Такой тип питания, по их мнению, можно использовать только для разгрузочных дней раз в неделю.

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