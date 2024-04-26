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В Новосибирской области открылся крупнейший дата-центр Key Point

Сиб.фм: Key Point открыла в Новосибирской области крупный центр обработки данных

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digit.nso.ru

В Новосибирской области появился самый крупный в регионе коммерческий центр обработки данных. Его открыла компания Key Point в зоне промышленно-логистического парка, сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Распахнувший двери дата-центр является самым крупным в Сибири и одним из самых больших в стране, не считая Москву и Санкт-Петербург. Он рассчитан на 880 коммерческих IT-стоек по 7 кВт. Специалисты подчеркивают, что эти характеристики соответствуют международным требованиям к работе вычислительных систем.

Построили объект рекордно быстро – это заняло всего 11 месяцев. На 90% центр оснащен оборудованием российского производства, причем он уже прошел двухступенчатую процедуру сертификации. Сегодня в нем уже трудятся 45 новосибирских профессионалов.

Напомним, специалисты отмечают рост спроса на услуги дата-центров за пределами Москвы и Петербурга – все больше компаний хотят перенести свои данные в центры обработки данных за Урал. Эту ситуацию объясняют перенаправлением бизнеса на региональные рынки и повышенными требованиями к безопасности данных.

Ранее сообщалось, что Telegram столкнулся со сложностями с работой его дата-центра в Европе.

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