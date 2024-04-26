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Риелтор сообщила о падении спроса на новостройки в Москве

Риелтор Клапанюк: спрос на новостройки в Москве упал на 44% за последние месяцы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Относительно IV квартала 2023 года количество заключенных договоров по покупке жилья на первичном рынке Москвы сократилось на 44,3%. Об этом в беседе с РИАМО сообщила заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

При этом, по ее словам, если сравнивать первые три месяца 2024 года с аналогичным периодом 2023-го, число сделок практически одинаковое.

«Можно сделать вывод, что после периода ажиотажного спроса, который наблюдался на рынке жилой недвижимости во втором полугодии 2023-го, наступило ожидаемое охлаждение и сегмент приходит к равновесию. Застройщики видят, что в целом спрос на новостройки в первом квартале снизился, поэтому сегодня с большой вероятностью готовы предложить хорошую скидку», — рассказала эксперт.

При этом, по ее словам, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках с начала 2024 года выросла на 1,5% в Москве и на 2,2% в Подмосковье.

До этого Клапанюк отмечала, что во втором квартале 2024 года спрос на новостройки в Москве начнет расти. По ее словам, это связано с тем, что с марта увеличивается количество заключенных договоров.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Авито Недвижимость», почти треть россиян планируют приобрести жилую недвижимость в текущем году (32%).

Жители крупных городов отдают приоритет покупке квартир в первичном фонде. В Москве за новостройки голосовали в 54% случаев против 39% у «вторички». В Санкт-Петербурге — 52% против 40%. В других миллионниках — 49% против 44%. Старый фонд оказался более привлекательным для жителей городов с населением до 500 тысяч человек.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке и ремонте «вторички».

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