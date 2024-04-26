Мэр Москвы рассказал о цифровизации здравоохранения в столице

В Москве идет активная работа по цифровизации здравоохранения, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Всего 10–15 лет назад цифровизацию здравоохранения рассматривали как вспомогательную технологию для решения организационных проблем. Но это не главное. Главное — современные цифровые технологии реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей», — написал мэр.

По словам Собянина, нейросети способны распознавать 37 различных заболеваний по снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии и рентгеновским снимкам.

Также мэр отметил, что ИИ помогает врачам-терапевтам ставить диагнозы и назначать исследования.

Собянин добавил, что в ближайшие годы ИИ сможет помогать и врачам других специальностей.

Также в Москве планируется научить ИИ анализировать медкарты и выявлять риски возникновения заболеваний.

«Таковы основные положения стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года. Работы много, но все поставленные нами цели абсолютно конкретны и достижимы», — отметил мэр столицы.