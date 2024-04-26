В России призвали запретить продажу алкоголя после семи вечера

Продажу алкоголя в России следует ограничить периодом с 11:00 до 19:00 по примеру СССР, заявил общественный деятель Владимир Михайлов. Это поможет снизить количество потребления спиртного россиянами, объяснил он в беседе с 360.ru.

Сегодня у жителей России есть возможность купить алкоголь по пути с работы домой, а в случае, если не хватило – сходить в магазин за новой порцией, отметил общественник.

«В результате перепил, утром болит голова. Поэтому я за то, чтобы продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Рано или поздно, но мы к этому придем», — убежден Михайлов.

С тем, что в России нужно снижать количество потребления алкоголя, согласился кандидат медицинских наук, психолог Андрей Миронов. Он пояснил, что спиртное люди пьют, особенно в праздники, так как желают расслабиться, но это обман – алкоголь вгоняет в еще большее состояние тревоги и напряжения.

«Для расслабления следует переключить мозг с одного вида деятельности на другой», — подчеркнул он.

Людям, работающим за компьютером, психолог посоветовал заняться физическим трудом, спортом, активными играми или сходить в культурные учреждения. Чтобы помочь себе отвлечься от работы, важно устроить отдых одним участкам мозга и нагрузить другие, заключил он.

Напомним, в Госдуме ранее поспорили, стоит ли запрещать продажу алкоголя на период майских праздников или достаточно сократить время его продажи. В частности, депутат Виталий Милонов призвал ограничить торговлю спиртным первой половиной дня. Эксперты считают, что такие ограничения не будут иметь положительного эффекта, поскольку приведет к росту потребления нелегальной спиртосодержащей продукции.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить продавать алкоголь объемом меньше 250 мл.