Эксперт предрекла рост спроса на новостройки в Москве во II квартале

Во втором квартале 2024 года спрос на новостройки в Москве начнет расти. Это связано с тем, что с марта увеличивается количество заключенных договоров. Об этом в интервью РИАМО сообщила заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

«Не исключена даже очередная волна ажиотажного спроса на рынке, вызванная анонсированным властями пересмотром условий по семейной ипотеке и закрытием программы льготной ипотеки с господдержкой», — отметила Клапанюк.

Она напомнила, что одним из факторов, повлиявших на падение спроса на новостройки стала попытка введения рядом банков комиссий за выдачу кредитов по льготным ипотечным программам. Также, по ее словам, на первичный рынок оказывает влияние высокая ключевая ставка Центробанка, от которой зависят ставки по ипотеке.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Авито Недвижимость», почти треть россиян планируют приобрести жилую недвижимость в текущем году (32%).

Жители крупных городов отдают приоритет покупке квартир в первичном фонде. В Москве за новостройки голосовали в 54% случаев против 39% у «вторички». В Санкт-Петербурге — 52% против 40%. В других миллионниках — 49% против 44%. Старый фонд оказался более привлекательным для жителей городов с населением до 500 тысяч человек.

36% россиян рассчитывают приобрести жилье на собственные сбережения. Каждый четвертый житель РФ намерен вложить в покупку средства от продажи предыдущей недвижимости, 16% инвестируют материнский капитал.

Ранее риелторы объяснили, как рост ставки льготной ипотеки повлияет на стоимость жилья.