В Смоленске при поддержке Сбера появится новый фонтан

Сбер в июне откроет в Смоленске умный светомузыкальный фонтан, сообщает пресс-служба банка.

«В этом году мы откроем, наверное, 6-7 фонтанов. А в июне мы открываем парк и фонтан в Смоленске. Будет юбилей Михаила Ивановича Глинки, великого русского композитора», — рассказал на открытии фонтана в Орле президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он добавил, что по договоренности с художественным руководителем и генеральным директором Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым Сбер подарит концерт и откроет фонтан и новый парк для жителей.

Напомним, 25 апреля Сбер открыл в Орле умный светомузыкальный фонтан. Его установили на подвижной плавающей платформе у слияния Оки и Орлика.

Фонтанный комплекс будет работать в теплое время года. Всего он выпускает в небо 130 струй, которые достигают 35 метров в высоту. Кроме того, комплекс оснащен видеопроектором для проведения лазерных шоу, а также системой светодиодной подсветки и проектором для демонстрации на водном экране видеороликов и изображений.