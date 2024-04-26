В России планируют значительно сократить время в пути от Москвы до Черного моря

Российский лидер Владимир Путин поручил сократить время пути поездов от Москвы до курортов Черного моря, чтобы оно составляло порядка 16 часов.

На сайте Кремля был опубликован перечень по результатам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья.

В одном из поручений отмечается необходимость рассмотрения вопроса касательно сокращения времени нахождения пассажирских поездов в пути от Москвы до черноморских курортов.

В марте Путин дал старт началу строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и назвал российские железные дороги лучшими в мире.

Кроме того, глава государства отмечал, что в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать 460 км федеральных и 320 км региональных дорог в направлении Азовского и Черного морей.

Глава государства отмечал, что будут модернизированы съезды на трассу «Таврида» к южному побережью Крыма. Также Путин обращал внимание, что необходимо обсудить дальнейшее развитие автодороги вокруг Азовского моря.

Ранее Путин удивился, что Москва и Кубань популярнее у туристов, чем Петербург.