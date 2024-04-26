Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют значительно сократить время в пути от Москвы до Черного моря

Путин поручил сократить время пути поездов от Москвы до Черноморья до 16 часов

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин поручил сократить время пути поездов от Москвы до курортов Черного моря, чтобы оно составляло порядка 16 часов.

На сайте Кремля был опубликован перечень по результатам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья.

В одном из поручений отмечается необходимость рассмотрения вопроса касательно сокращения времени нахождения пассажирских поездов в пути от Москвы до черноморских курортов.

В марте Путин дал старт началу строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и назвал российские железные дороги лучшими в мире.

Кроме того, глава государства отмечал, что в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать 460 км федеральных и 320 км региональных дорог в направлении Азовского и Черного морей.

Глава государства отмечал, что будут модернизированы съезды на трассу «Таврида» к южному побережью Крыма. Также Путин обращал внимание, что необходимо обсудить дальнейшее развитие автодороги вокруг Азовского моря.

Ранее Путин удивился, что Москва и Кубань популярнее у туристов, чем Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами